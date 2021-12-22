Аджоев включил футболиста «Арсенала» в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев поставил на первое место полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Также в его пятерку вошли: Арсен Захарян («Динамо»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Артем Дзюба («Зенит»), Даниил Хлусевич («Арсенал»).