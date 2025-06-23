Футбол
23 июня, 14:50

Ротенберг поддержал возможные изменения регламента РПЛ: «Если он усилит спортивную составляющую»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о необходимости изменения регламента РПЛ.

«Есть устав РФС, который предусматривает спортивный принцип для прохождения команд в РПЛ. Изменения в регламенте? Если он усилит спортивную составляющую, поспособствует развитию — можно рассмотреть», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице первой лиги и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.

16 июня РФС объявил, что «Пари НН» заменит «Химки» в следующем сезоне РПЛ, так как подмосковный клуб не получил лицензию для участия в чемпионате.

РПЛ
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
  • merniloskut

    Развалили инородцы отечественный футбол под корень!

    24.06.2025

  • vagiz HI

    Его Сочи прошли в РПЛ не по спортивному принципу, 5 команда не должна играть в стыках.

    23.06.2025

    • Карпин рассказал, что его раздражают вопросы про Лабубу

    Аршавин рассказал, чего не хватает Гладышеву для сравнения с Тюкавиным
