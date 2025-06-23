Ротенберг поддержал возможные изменения регламента РПЛ: «Если он усилит спортивную составляющую»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о необходимости изменения регламента РПЛ.

«Есть устав РФС, который предусматривает спортивный принцип для прохождения команд в РПЛ. Изменения в регламенте? Если он усилит спортивную составляющую, поспособствует развитию — можно рассмотреть», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице первой лиги и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.

16 июня РФС объявил, что «Пари НН» заменит «Химки» в следующем сезоне РПЛ, так как подмосковный клуб не получил лицензию для участия в чемпионате.