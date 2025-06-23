Аршавин рассказал, чего не хватает Гладышеву для сравнения с Тюкавиным

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин считает, что полузащитнику московского «Динамо» Ярославу Гладышеву нужно немного улучшить реализацию, чтобы говорить о сравнении с форвардом бело-голубых Константином Тюкавиным.

10 июня Гладышев забил четыре гола за сборную России в товарищеском матче против сборной Белоруссии (4:1).

«Это точно следствие того, что он здорово выглядел весной. В принципе Гладышев наравне с Тюкавиным, они вместе же играли против «Зенита-2». Просто так получилось, что Тюкавин чуть поталантливее, раньше раскрылся. Гладышеву не хватало реализации, он молодец, прибавил в этом. Хотя не так хорошо, как можно было. Если будет нормально с реализацией, то продолжит играть на хорошем уровне», — приводит слова Аршавина ТАСС.