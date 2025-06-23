Карпин рассказал, что его раздражают вопросы про Лабубу

Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин проявляет недовольство из-за вопросов про Лабубу и бомбардиро-крокодило.

«Отвечаю, а что делать. Лучше ли эти вопросы вопросов на футбольные темы? Нет, конечно. Лучше футбольные узкоспециализированные вопросы. Лучше по футболу, чем про бомбардиро-крокодило и Лабубу», — приводит слова Карпина ТАСС.

13 июня «Динамо» объявило о назначении Карпина новым главным тренером команды. 56-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.