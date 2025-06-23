Футбол
23 июня, 14:50

Карпин рассказал, что его раздражают вопросы про Лабубу

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин проявляет недовольство из-за вопросов про Лабубу и бомбардиро-крокодило.

«Отвечаю, а что делать. Лучше ли эти вопросы вопросов на футбольные темы? Нет, конечно. Лучше футбольные узкоспециализированные вопросы. Лучше по футболу, чем про бомбардиро-крокодило и Лабубу», — приводит слова Карпина ТАСС.

13 июня «Динамо» объявило о назначении Карпина новым главным тренером команды. 56-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • lvb

    Какой Валера.. такая и Лабубу.. Иначе бы в "Динамо" ему игрушку бы не подарил. Намек вполне понятен)

    23.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну ежели конференция среди сопляков и детишек,то какие могут быть вопросы?Им ещё в куколки играть,а они уже журнашлюшки,не знающие,что в футбол играют не шайбой!Спорт на Руси умер!Светлая ему память!А футбола никогда не было!

    23.06.2025

    • «Спартак» может переключиться с Заболотного на Сергеева

    Ротенберг поддержал возможные изменения регламента РПЛ: «Если он усилит спортивную составляющую»
