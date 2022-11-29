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Канунников: «На пике в «Зените» получал 600 тысяч рублей в месяц»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Максим Канунников рассказал, сколько он зарабатывал в клубе из Санкт-Петербурга.

«Мне немного платили. Не было, что ты сыграл одну игру — и на тебя все свалилось. В молодежке я играл за 26 тысяч рублей. Сначала там выходил на замену, а с пятого тура постоянно играл в составе. И начали подтягивать к первой команде. Мы выиграли первенство молодежных команд, после повысили зарплату. Потом пришел Спаллетти. И я стал часто находиться в первой команде. Потом снова повышение, но это за работу. А не за красивые глаза. Но это точно были не те деньги, которые зарабатывают даже сейчас.
Я часто слышу, что футболисты не заслуживают своих зарплат. Но вы посмотрите их путь. Сначала надо пробиться со своего двора, потом стать лучшим по детям, по юношам. Это большой муравейник, из которого надо выйти. Они отдали свое детство ради мечты оказаться здесь. На пике в «Зените» я получал 600 тысяч рублей в месяц. В том числе поэтому и создаем наш спортивный клуб. Многие ведь ребята приезжают из деревень. Выстреливают и не знают, что с деньгами делать. В школе этому не учат. Никому не надо, чтобы люди были финансово грамотными. А ведь если в это погрузиться, ты потом сам себе спасибо скажешь. Понятно, что результат будет не через год. Но через 10 ты будешь благодарен», — приводит «РБ Спорт» слова Канунникова.

Канунников — воспитанник «Зенита», он выступал за команду до января 2013 года.

В данный момент 31-летний форвард является свободным агентом. Его последней командой были «Крылья Советов», футболист ушел из клуба в июле нынешнего года в связи с истечением срока контракта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-kanunnikov-na-pike-v-zenite-poluchal-600-ty-s-rublej-v-mesyats/
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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