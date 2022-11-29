Первый тренер Дзюбы уверен, что форвард станет лучшим бомбардиром чемпионата Кипра

Первый тренер нападающего Артема Дзюбы Александр Шупляков прокомментировал возможный переход 34-летнего форварда в кипрский клуб «Кармиотисса».

«Безумно рад, что Артемом интересуются на Кипре. Хотелось бы, чтобы он попробовал там свои силы. У Артема есть выбор между тремя клубами: «Торпедо», «Венецией» и «Кармиотиссой». У Кокорина, например, не получилось в «Фиорентине». Человек приехал в кипрский «Арис» и сразу заиграл. Сейчас он является одним из лучших бомбардиров чемпионата. Дзюбе тоже стоит туда поехать и навязать конкуренцию Александру. Можем увидеть гонку двух российских бомбардиров. Без сомнения, уверен, что Артем заиграет на Кипре и обгонит Кокорина по голам в местном первенстве. Дзюба может стать лучшим бомбардиром чемпионата Кипра», — цитирует специалиста Sport24.

34-летний нападающий является свободным агентом. Дзюба с августа выступал за «Адану Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. 6 ноября россиянин расторг контракт с турецким клубом.