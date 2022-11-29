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Первый тренер Дзюбы уверен, что форвард станет лучшим бомбардиром чемпионата Кипра

Виталий Косик
Корреспондент
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Первый тренер нападающего Артема Дзюбы Александр Шупляков прокомментировал возможный переход 34-летнего форварда в кипрский клуб «Кармиотисса».

«Безумно рад, что Артемом интересуются на Кипре. Хотелось бы, чтобы он попробовал там свои силы. У Артема есть выбор между тремя клубами: «Торпедо», «Венецией» и «Кармиотиссой». У Кокорина, например, не получилось в «Фиорентине». Человек приехал в кипрский «Арис» и сразу заиграл. Сейчас он является одним из лучших бомбардиров чемпионата. Дзюбе тоже стоит туда поехать и навязать конкуренцию Александру. Можем увидеть гонку двух российских бомбардиров. Без сомнения, уверен, что Артем заиграет на Кипре и обгонит Кокорина по голам в местном первенстве. Дзюба может стать лучшим бомбардиром чемпионата Кипра», — цитирует специалиста Sport24.

34-летний нападающий является свободным агентом. Дзюба с августа выступал за «Адану Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. 6 ноября россиянин расторг контракт с турецким клубом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-29-pervyy-trener-dzyuby-uveren-chto-artem-zaigrayet-na-kipre-i-obgonit-kokorina-on-mozhet-stat-luchshim-bombardirom
Александр Кокорин
Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
5
1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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