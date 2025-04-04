«Локомотив» — «Зенит»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию игры

«Локомотив» и «Зенит» проведут матч в 23-м туре чемпионата России в субботу, 5 апреля. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Зенит» можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч в Москве покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 17.00 мск, за полчаса до игры. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального ТВ по платной подписке).

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля 2025, 17:30. РЖД Арена (Москва)

В чемпионате России-2024/25 после 22 туров «Локомотив» с 40 очками занимает шестое место. У «Зенита» — 46 очков и второе место в турнирной таблице.