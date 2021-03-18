Лещенко надеется, что «Динамо» попадет в еврокубки по итогам сезона

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я упустил немного из вида эту историю. Здорово, что выиграли! Сегодня была плотная игра. Победа «Динамо» заслуженная. Очень рад, потому что после поражения от «Спартака» было жалкое чувство. То несуразные пенальти, то гол в свои ворота. Очень рад, что выиграли сегодня», — заявил Лещенко «СЭ».

Также Лещенко надеется, что «Динамо» выйдет в еврокубки по итогам сезона.

«В Лигу чемпионов вряд ли, а вот за еврокубки поборемся. Рановато еще в Лигу чемпионов — молодая команда, достаточно много перспективных ребят, которые недавно были молодежке. Хотя именно в боях оттачивается мастерство, опыт, кураж и победы. Очень надеюсь, что попадем в еврокубки», — добавил Лещенко.

После победы над «Краснодаром» «Динамо» с 39 очками занимает пятое место. «Краснодар» же с 34 очками остался на девятом месте.

(Константин Колмаков)