Защитник «Шанхая» заявил, что «Динамо» выиграло бы азиатскую Лигу чемпионов

Защитник «Шанхай Шэньхуа» Вильсон Манафа ответил на вопрос «СЭ» об игре «Динамо» на турнире BetBoom Dynamo Global Challenge.

— Как тебе уровень «Динамо»?

— Очень хороший! Прекрасная команда. Против такого рода клубов всегда сложно играть. Они на совершенно другом уровне. Мы сыграли хорошо. Спасибо им за то, что подготовили нас к сезону.

— «Динамо» было бы конкурентоспособным в азиатской Лиге чемпионов?

— Конечно! Они же сильная европейская команда.

— А выиграть азиатскую лигу чемпионов?

— Думаю, да! Если бы поработали! (Смеется). Не могу сказать точно, но все данные для этого есть. В Азии есть японские команды, корейские, малазийские клубы. Всегда непросто играть против команд из других стран. Выиграть Лигу чемпионов УЕФА «Динамо» было бы тяжело, ведь все же там есть «Реал», «Барселона».

23 января «Динамо» победило «Шанхай Шэньхуа» (2:2, пен. 5:3) в товарищеском матче. Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ).