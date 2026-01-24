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24 января, 10:55

Защитник «Шанхая» заявил, что «Динамо» выиграло бы азиатскую Лигу чемпионов

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Шанхай Шэньхуа» Вильсон Манафа ответил на вопрос «СЭ» об игре «Динамо» на турнире BetBoom Dynamo Global Challenge.

— Как тебе уровень «Динамо»?

— Очень хороший! Прекрасная команда. Против такого рода клубов всегда сложно играть. Они на совершенно другом уровне. Мы сыграли хорошо. Спасибо им за то, что подготовили нас к сезону.

— «Динамо» было бы конкурентоспособным в азиатской Лиге чемпионов?

— Конечно! Они же сильная европейская команда.

— А выиграть азиатскую лигу чемпионов?

— Думаю, да! Если бы поработали! (Смеется). Не могу сказать точно, но все данные для этого есть. В Азии есть японские команды, корейские, малазийские клубы. Всегда непросто играть против команд из других стран. Выиграть Лигу чемпионов УЕФА «Динамо» было бы тяжело, ведь все же там есть «Реал», «Барселона».

23 января «Динамо» победило «Шанхай Шэньхуа» (2:2, пен. 5:3) в товарищеском матче. Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ).

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«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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