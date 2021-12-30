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Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре

16:11
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщики ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре.

По итогам голосования на официальном сайте армейцев голкипер набрал 42 процента голосов. Второе место занял полузащитник Бактиер Зайнутдинов (41 процент), на третьей строчке — нападающий Антон Заболотный (13 процентов).

Отметим, что Акинфеев также признавался лучшим футболистом ЦСКА по итогам октября.

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Иван Торопцев все материалы автора

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