Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре
16:11
Болельщики ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре.
По итогам голосования на официальном сайте армейцев голкипер набрал 42 процента голосов. Второе место занял полузащитник Бактиер Зайнутдинов (41 процент), на третьей строчке — нападающий Антон Заболотный (13 процентов).
Игорь Акинфеев — лучший игрок #ЦСКА в ноябре-декабре https://t.co/qsT3bBRDWf pic.twitter.com/5L4wTnQ7u5— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 30, 2021
Отметим, что Акинфеев также признавался лучшим футболистом ЦСКА по итогам октября.
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