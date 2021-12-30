Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре

Болельщики ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре.

По итогам голосования на официальном сайте армейцев голкипер набрал 42 процента голосов. Второе место занял полузащитник Бактиер Зайнутдинов (41 процент), на третьей строчке — нападающий Антон Заболотный (13 процентов).

Отметим, что Акинфеев также признавался лучшим футболистом ЦСКА по итогам октября.