«Спартак» анонсировал новый трансфер

«Спартак» сообщил в Twitter, что в 16:30 представит новый трансфер.

Судя по видео, красно-белые, скорее всего, объявят о подписании контракта с защитником «Тироля» Леоном Классеном.

В видео изображен Леон, персонаж из игры «Бравл Старс». Герой входит в класс «Убийц».

В сезоне-2021/22 чемпионата Австрии он сыграл 17 матчей и отдал 6 голевых передач.