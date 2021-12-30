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«Спартак» анонсировал новый трансфер

16:15
Леон Классен. Фото Instagram
Леон Классен. Фото Instagram
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«Спартак» сообщил в Twitter, что в 16:30 представит новый трансфер.

Судя по видео, красно-белые, скорее всего, объявят о подписании контракта с защитником «Тироля» Леоном Классеном.

В видео изображен Леон, персонаж из игры «Бравл Старс». Герой входит в класс «Убийц».

В сезоне-2021/22 чемпионата Австрии он сыграл 17 матчей и отдал 6 голевых передач.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Анна Горшкова все материалы автора

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