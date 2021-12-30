«Спартак» анонсировал новый трансфер
16:15
«Спартак» сообщил в Twitter, что в 16:30 представит новый трансфер.
Судя по видео, красно-белые, скорее всего, объявят о подписании контракта с защитником «Тироля» Леоном Классеном.
В видео изображен Леон, персонаж из игры «Бравл Старс». Герой входит в класс «Убийц».
В сезоне-2021/22 чемпионата Австрии он сыграл 17 матчей и отдал 6 голевых передач.
«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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