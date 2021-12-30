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Форвард молодежной команды ЦСКА продолжит карьеру в Испании

16:06
Михаил Заботкин. Фото ПФК ЦСКА
Михаил Заботкин. Фото ПФК ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Михаил Заботкин перешел в «Альбасете», сообщает пресс-служба армейцев.

18-летний россиянин проведет остаток сезона-2021/22 в испанской команде на правах аренды, сделка включает в себя опцию выкупа.

В сезоне-2021/22 Заботкин провел 16 матчей за молодежную команду красно-синих, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.

«Альбасете» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. Команда лидирует в группе 2 с 35 очками в 17 матчах.

Дополнительная информация:

https://t.me/pfccskamoscow/4780

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Иван Торопцев все материалы автора

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