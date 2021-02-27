Бланка Влашич — о матче «Локомотив» — ЦСКА: «Никола отлично играл, но промазал пенальти»
Хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич, сестра полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировала для «СЭ» итог матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (0:2). Спортсменка присутствовала на игре 27 февраля в Москве.
«Я чувствую себя в России отлично, — сказала Влашич «СЭ». — Мне холодновато, но мне все равно здесь нормально. Классно видеть много людей на стадионе, атмосфера отличная. Я очень переживаю, когда смотрю за игрой брата. Никола отлично играл, но промазал пенальти. Немного расстроилась, но я счастлива быть здесь и смотреть игру брата вживую.
Я думаю, его карьера развивается хорошо. Я не думаю о слухах про топ-клубы, я сфокусирована на его нынешней ситуации. Он — игрок ЦСКА, это всё, что имеет значение сейчас. Надеюсь, он будет одним из лучших игроков в сборной Хорватии на Евро.
Феномен нашей семьи? Мы поддерживаем друг друга и любим. В Москву было добираться трудно из-за ограничений. Сейчас тяжело путешествовать, но я решила полететь. Уже была на Красной площади, а через 3 дня возвращаюсь домой".
ЦСКА с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 31 балл и шестая строчка.
(Севастиан Терлецкий)
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