Хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич, сестра полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировала для «СЭ» итог матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (0:2). Спортсменка присутствовала на игре 27 февраля в Москве.

«Я чувствую себя в России отлично, — сказала Влашич «СЭ». — Мне холодновато, но мне все равно здесь нормально. Классно видеть много людей на стадионе, атмосфера отличная. Я очень переживаю, когда смотрю за игрой брата. Никола отлично играл, но промазал пенальти. Немного расстроилась, но я счастлива быть здесь и смотреть игру брата вживую.

Я думаю, его карьера развивается хорошо. Я не думаю о слухах про топ-клубы, я сфокусирована на его нынешней ситуации. Он — игрок ЦСКА, это всё, что имеет значение сейчас. Надеюсь, он будет одним из лучших игроков в сборной Хорватии на Евро.

Феномен нашей семьи? Мы поддерживаем друг друга и любим. В Москву было добираться трудно из-за ограничений. Сейчас тяжело путешествовать, но я решила полететь. Уже была на Красной площади, а через 3 дня возвращаюсь домой".

ЦСКА с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 31 балл и шестая строчка.

(Севастиан Терлецкий)