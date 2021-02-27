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Тренер «Локомотива» Николич высказался о своем удалении в матче с ЦСКА

21:29
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал про свое удаление в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:0).

— Баринов вышел всего на пару минут.

— Очень рад за Баринова, он заслужил. У него была тяжелая травма, но он работал и вернулся на поле. Лично я и команда счастливы за него. Он хороший парень. Рад, что он вернулся.

— Мухин заслужил место в старте в следующем матче?

— Он постоянно играл в старте на сборах, заслужил место на поле сегодня.

— Что случилось в эпизоде с удалением?

— Ничего особенного. Там был четвертый судья, поговорили с ним. Он подумал, что мне надо показать карточку. Это футбол. Есть моменты, когда надо быть спокойнее, но я посчитал, что надо быть эмоциональным.

Не знаю, можно ли отменить карточку после матча. Думаю, надо почитать регламент, возможно ли продолжать атаку, когда мяч попадает в арбитра, — сказал Николич.

(Константин Колмаков)

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