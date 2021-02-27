Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф-РПЛ. Специалист по ходу игры был удален со скамейки запасных.

«Ребята молодцы, все нормально, — сказал Николич в эфире «Матч премьер». — Три важных очка набрали. Восемь игроков основы у нас сегодня не было. Мурило, Смолова, Миранчука, Зе Луиша, Игнатьева... Молодцы, взяли три очка, двигаемся дальше. Сразу надо думать только через девять дней, что странно. Но что делать, надо тренироваться.

Удаление? Я обычно стараюсь контролировать эмоции, но иногда их надо показывать".