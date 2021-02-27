Николич прокомментировал свое удаление в матче «Локомотив» — ЦСКА
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф-РПЛ. Специалист по ходу игры был удален со скамейки запасных.
«Ребята молодцы, все нормально, — сказал Николич в эфире «Матч премьер». — Три важных очка набрали. Восемь игроков основы у нас сегодня не было. Мурило, Смолова, Миранчука, Зе Луиша, Игнатьева... Молодцы, взяли три очка, двигаемся дальше. Сразу надо думать только через девять дней, что странно. Но что делать, надо тренироваться.
Удаление? Я обычно стараюсь контролировать эмоции, но иногда их надо показывать".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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