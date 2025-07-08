Бителло — о Карпине: «Очень хороший тренер. Помимо команды он помогает мне лично»

Полузащитник «Динамо» Бителло в разговоре с «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Валерием Карпиным.

«У нас хорошие взаимоотношения. В целом ни с одним тренером в карьере у меня не было проблем. Валерий Карпин — очень хороший тренер. Помимо команды он помогает мне лично. Что хочет тренер от меня на поле? Я не могу сказать этого, иначе все будет предсказуемо. Но, поверьте, скоро вас ждут хорошие вещи на поле», — сказал Бителло «СЭ».

Зимой Бителло опоздал на сборы команды.

В сезоне-2024/25 25-летний бразилец провел 35 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 14 результативными передачами. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2028 года.