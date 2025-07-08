Нападающий «Ахмата» Конате: «Я очень рад, что вернулся домой»
Нападающий Мохамед Конате прокомментировал свое возвращение в «Ахмат».
«Привет, болельщики «Ахмата». Я очень рад, что вернулся домой к вам. Дай бог, все будет хорошо. Будем еще больше работать, чтобы набрать много очков», — сказал Конате в видео, которое опубликовано в Telegram-канале клуба.
8 июля 27-летний футболист подписал с «Ахматом» контракт на три года. Он выступал за клуб с 2021 по 2024 год.
В сезоне-2024/25 Конате сыграл за «Эр-Рияд» 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Источник: https://t.me/akhmatgrozny/12230
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
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|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|1
|0
|1
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|
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|1
|0
|1
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|3
|
8
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|1
|0
|1
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|3
|
9
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|1
|0
|1
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|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
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|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
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|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
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|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
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|0
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|0
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16
|Акрон
|2
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
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|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
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Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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