Нападающий «Ахмата» Конате: «Я очень рад, что вернулся домой»

Нападающий Мохамед Конате прокомментировал свое возвращение в «Ахмат».

«Привет, болельщики «Ахмата». Я очень рад, что вернулся домой к вам. Дай бог, все будет хорошо. Будем еще больше работать, чтобы набрать много очков», — сказал Конате в видео, которое опубликовано в Telegram-канале клуба.

8 июля 27-летний футболист подписал с «Ахматом» контракт на три года. Он выступал за клуб с 2021 по 2024 год.

В сезоне-2024/25 Конате сыграл за «Эр-Рияд» 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.