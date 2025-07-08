Агент Самошникова: «Илья думает только о «Локомотиве», это его дом»

Агент защитника «Локомотива» Ильи Самошникова Алексей Бабырь в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

«Состояние Ильи — прекрасно, залечивается. Через неделю-две Илья будет в общей группе. Уже делает какие-то упражнения с командой. Главное для него — залечиться, вернуться. Он думает только о «Локомотиве», у него контракт. Никаких предложений нет. «Локомотив» — это его дом», — сказал Бабырь «СЭ».

В мае футболист получил травму и выбыл до конца сезона из-за повреждения костей голеностопного сустава.

Самошников в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.