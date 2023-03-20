Билялетдинов: «Большинство команд подбирают ключики к «Зениту»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что команды РПЛ научились играть против «Зенита».

«У «Зенита» тоже не все в порядке, как мы видим. Натужная победа над «Химками», натужная игра с ЦСКА. То есть не все хорошо, большинство команд подбирают ключики к «Зениту». Я думаю, «Спартак» от матча к матчу будет идти и набирать очки», — приводит «Евро-Футбол.Ру слова Билялетдинова.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 48 очков. «Ростов» расположился на втором месте (41). Третьим идет «Спартак» (40).