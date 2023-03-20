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Сегодня, 17:02

Угаров: «Как только у «Зенита» неудачи, так сразу же начинают искать подводные камни»

Угаров рассказал, могут ли последние результаты «Зенита» говорить о кризисе в команде
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал, могут ли последние результаты команды из Санкт-Петербурга говорить о том, что в команде кризис.

«Результаты на данный момент хорошие. «Зенит» лидирует с отрывом. Паники и волнения нет. Бывает спад какой-то. Кубок и чемпионат — разные соревнования. Проиграл «Зенит» в РПЛ — ничего страшного. Если это затянется и будет неудача в следующем матче, то, конечно, можно будет говорить о подобии кризиса. Как только у «Зенита» неудачи, так сразу же начинают искать какие-то подводные камни. Да, поражение в Кубке — большой минус. Что касается чемпионата... Но не может «Зенит» все время выигрывать. Проиграли ЦСКА. Посмотрим, как будет дальше. Есть руководство команды, которое будет делать выводы, если им что-то не будет нравится. Пока руководство молчит. Есть запас очков. Осталось 10 туров до конца. Главное не проигрывать командам, которые идут ниже «Зенита» и не борются за призовые места — «Уралу», «Оренбургу», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

После 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ugarov-kak-tolko-u-zenita-neudachi-tak-srazu-zhe-nachinayut-iskat-podvodnye-kamni
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Денис Угаров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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