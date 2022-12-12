Билялетдинов: «Не знаю, смогут ли Пиняев, Глушенков и Ежов раскрыться в «Локомотиве»

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе футболистов «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, Романа Ежова и Максима Глушенкова в «Локомотив».

— Эти трансферы на перспективу. Не знаю, смогут ли Пиняев, Глушенков и Ежов раскрыться в «Локомотиве», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова. — Команду надо спасать, выбираться на другие позиции. Одних молодых не хватит. Если из шести-семи футболистов «Локомотива» будут трое молодых, это хорошо. Спасаться за счет молодежи тяжело.

— Нужны опытные игроки?

— Да. Опытные футболисты умеют бороться под давлением. «Локомотиву» нужен сплав молодости и опыта.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах. «Крылья» располагаются на 11-й строчке с 20 баллами.