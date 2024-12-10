Наумов считает, что быть в пятерке для «Локомотива» в этом году — нормально

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

«Я предполагал, что именно так и должно быть, так и случилось — «Локомотив» сыграл компактно, от обороны, никуда не лез, пытался использовать свои шансы, которые были. Поэтому ничья — хороший для «Локомотива» результат. Не случайно они радовались после игры, потому что они играли уже на жилах, на последнем издыхании. Мне только судейство не понравилось — безалаберный судья. Там, где надо свистеть, не свистел, а где не надо, наоборот. Когда все начиналось, мы говорили о том, что команда новая, молодая и быть в пятерке нормально. При этом я считаю, что быть в пятерке для этого «Локо» в этом году — нормально. А вот на следующий год можно готовить команду для борьбы за более высокие места, может быть, даже за чемпионство», — сказал Наумов «РБ Спорт».

По итогам первой части сезона «Локомотив» набрал 35 очков и остался на пятой строчке в 2 очках от лидирующей тройки.