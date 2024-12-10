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Дмитрий Гафин: «Мостовой в штабе Лички? В нашей жизни ничего нельзя исключать»

Камила Абдурахманова
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем Александра Мостового в «Динамо».

— Александр Мостовой не исключил, что может войти в штаб Лички в «Динамо». Вы такой вариант тоже не исключаете?

— В нашей жизни ничего нельзя исключать, — заявил Гафин «РБ Спорт».

Экс-игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой начал учебу на тренера в академии РФС в мае 2023 года. Учеба завершилась осенью, одним из заданий было прохождение стажировки в клубе — Мостовой прошел ее в «Динамо».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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