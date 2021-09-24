Билялетдинов предложил отправить Виторию в отставку в случае неудачи «Спартака» в матче с «Уфой»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 9 тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Шансы на победу есть всегда, но «Спартак» непредсказуемая команда. Если игра для клуба сложится неудачно, то можно ожидать отставку Руя Витории. Как раз будет пауза на сборные, новый тренер имел бы время на адаптацию. Однако сразу возникнут финансовые вопросы. Руководство сейчас говорит, что они доверяют Витории, но такие фразы были и про других тренеров», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится завтра, 25 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.