Билялетдинов предложил отправить Виторию в отставку в случае неудачи «Спартака» в матче с «Уфой»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 9 тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Шансы на победу есть всегда, но «Спартак» непредсказуемая команда. Если игра для клуба сложится неудачно, то можно ожидать отставку Руя Витории. Как раз будет пауза на сборные, новый тренер имел бы время на адаптацию. Однако сразу возникнут финансовые вопросы. Руководство сейчас говорит, что они доверяют Витории, но такие фразы были и про других тренеров», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится завтра, 25 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю