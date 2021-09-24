Смородская: «Галицкий ментально сильный человек. Надеюсь, он со всем справится!»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на заявление президента «Краснодара» Сергея Галицкого о своей болезни.
«Сергей Галицкий — человек с большой буквы. Он сделал много не только для футбола, но и для «Краснодара». Я очень его уважаю, как бизнесмена, он очень силен в этой сфере. Желаю ему скорейшего выздоровления. Он ментально сильный человек. Надеюсь, Сергей сможет перебороть все свои трудности. Я призываю болельщиков всех команд поддержать Сергея Галицкого. Мысли материальны, это может помочь», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Ранее Галицкий сообщил YouTube-каналу «Коммент.Шоу», что пропускает игры «Краснодара» из-за болезни.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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