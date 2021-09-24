Смородская считает, что «Спартак» не сможет обыграть «Уфу»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Уфа».
«Спартак» завтра не выиграет «Уфу», максимум будет ничья. Я уверена в этом. Результаты совсем ужасны, думаю, что Виторию совсем скоро выгонят. У него не получается найти контакт с командой, игроки его не понимают, возможно, новая схема на это повлияла. Я не знаю, в чем конкретно проблема, но она точно есть. Скорее всего, в психологическом плане", — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится завтра, 25 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю