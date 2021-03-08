Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Рубина» над «Зенитом» (2:1) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«Главный конкурент «Зенита» — он сам. Чемпионская интрига обострилась. Пора научиться выигрывать матчи, в которых есть явное преимущество. И с «Ростовом», и с «Арсеналом» были победные игры. Если команда соберется, то шансов у конкурентов будет мало. Получится ли у «Рубина» попасть в еврокубки? Маловероятно. Как ни странно, лучше всех после паузы себя проявляет «Локомотив». Обыгрывать только грандов — мало», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Сегодня, 8 марта, «Рубин» во второй раз в сезоне обыграл «Зенит». Команда Леонида Слуцкого находится на 8-м месте, отставая от еврокубковой зоны на три очка.

(Владимир Пушкарев)