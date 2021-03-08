«Ах, как ты вынянчил этот удар!» «Рубин» в соцсетях комментировал матч с «Зенитом» в стиле Розанова

«Рубин» вел текстовую трансляцию матча 21-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (2:1) в стиле известного комментатора Юрия Розанова. Пресс-служба казанцев использовала фирменные слова и выражения Розанова. Так, в частности, автор победного гола Денис Макаров получил в свой адрес хвалебное «вынянчил этот удар».

90' | Забил! Забил, Макаров! Ах, как ты вынянчил этот удар! Как ты его берёг, нёс буквально. Как на руках несут, так ты нёс его в ногах. #РубинЗенит 2??:1?? — «Рубин» Казань (@fcrk) March 8, 2021

Розанов скончался 3 марта в возрасте 59 лет. В 2019 году у него был диагностирован рак.