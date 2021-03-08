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«Ах, как ты вынянчил этот удар!» «Рубин» в соцсетях комментировал матч с «Зенитом» в стиле Розанова

19:42
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«Рубин» вел текстовую трансляцию матча 21-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (2:1) в стиле известного комментатора Юрия Розанова. Пресс-служба казанцев использовала фирменные слова и выражения Розанова. Так, в частности, автор победного гола Денис Макаров получил в свой адрес хвалебное «вынянчил этот удар».

Розанов скончался 3 марта в возрасте 59 лет. В 2019 году у него был диагностирован рак.

Рубин — Зенит

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