Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:33

Безуглов рассказал о функциональном состоянии новичка ЦСКА Медины

Карен Саркисян
Корреспондент

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о функциональном состоянии новичка команды Хесуса Медины.

«Все новые футболисты, приезжающие в ЦСКА, проходят предконтрактный осмотр, где мы выявляем проблемы, которые могут воспрепятствовать подписанию контракта, — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА. — Когда получено подтверждение, что глобальных проблем со здоровьем нет, футболист прибывает в расположение команды и мы начинаем функциональное тестирование. Это и гематологические тесты, и анализ слюны, и тестирование скорости и силы, и еще множество параметров. После такого тестирования игроки, являясь здоровыми глобально, иногда могут иметь определенные ограничения для тренировок в общей группе. Это может потребовать работы под контролем тренеров по физподготовке и реабилитологов в течение 7-10 дней, а также модификации нагрузки».

По словам врача, у 24-летнего парагвайца есть небольшие проблемы с мышечной тканью и одним из суставов нижних конечностей, которые потребуют от нескольких дней до недели тренировок под индивидуальным контролем переносимости нагрузок.

«Если бы сейчас Хесус с первых дней начал тренироваться в общей группе ЦСКА, понятное дело, это могло бы привести к повреждению. Но если, напротив, дать Медине индивидуальную программу, учитывающую его текущее состояние, то к концу сбора он будет плюс-минус в полном порядке функционально, и тогда на втором сборе сможет работать наравне со всеми остальными безо всяких ограничений», — сказал он.

Медина пополнил состав армейцев на правах свободного агента. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан на 3,5 года.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/4955
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
Эдуард Безуглов
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Упражнения, которые могут навредить женщинам, и их безопасная альтернатива
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой не считает проблемой ситуацию с числом легионеров в «Спартаке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости