Безуглов рассказал о функциональном состоянии новичка ЦСКА Медины

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о функциональном состоянии новичка команды Хесуса Медины.

«Все новые футболисты, приезжающие в ЦСКА, проходят предконтрактный осмотр, где мы выявляем проблемы, которые могут воспрепятствовать подписанию контракта, — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА. — Когда получено подтверждение, что глобальных проблем со здоровьем нет, футболист прибывает в расположение команды и мы начинаем функциональное тестирование. Это и гематологические тесты, и анализ слюны, и тестирование скорости и силы, и еще множество параметров. После такого тестирования игроки, являясь здоровыми глобально, иногда могут иметь определенные ограничения для тренировок в общей группе. Это может потребовать работы под контролем тренеров по физподготовке и реабилитологов в течение 7-10 дней, а также модификации нагрузки».

По словам врача, у 24-летнего парагвайца есть небольшие проблемы с мышечной тканью и одним из суставов нижних конечностей, которые потребуют от нескольких дней до недели тренировок под индивидуальным контролем переносимости нагрузок.

«Если бы сейчас Хесус с первых дней начал тренироваться в общей группе ЦСКА, понятное дело, это могло бы привести к повреждению. Но если, напротив, дать Медине индивидуальную программу, учитывающую его текущее состояние, то к концу сбора он будет плюс-минус в полном порядке функционально, и тогда на втором сборе сможет работать наравне со всеми остальными безо всяких ограничений», — сказал он.

Медина пополнил состав армейцев на правах свободного агента. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан на 3,5 года.