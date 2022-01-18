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Мостовой не считает проблемой ситуацию с числом легионеров в «Спартаке»

Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что ситуация с превышающим лимит количеством иностранных игроков в московской команде не является проблемой.

«Те люди, которые приходят, понимают, что до них работали другие, они же приглашали легионеров, поэтому здесь это не проблема, — приводит слова Мостового ТАСС. — Одни приходят, другие уходят. А в «Спартаке» нас приучили к тому, что каждые полгода или год меняются люди. Здесь никаких проблем нет, всего один лишний. Бывает, что кто-то выпадает из-за повреждений или из-за чего-то еще».

Экс-полузащитник ответил на вопрос о том, от кого из легионеров стоит отказаться команде.

«Мне трудно сказать, кто может быть не нужен, все-таки новый тренер и руководство... Кого они выберут, только им известно. Не мне решать, ясно, что мы по телевизору или на арене видим, как и кто выступает, у каждого есть свои вкусы. Не стал бы советовать, потому что люди за это большие деньги получают, которые приходят и уходят. А клуб, как мы всегда говорили, был, есть и будет, только единицы остаются в памяти у наших людей. Насколько тяжело будет выбрать Ваноли? Ничего страшного», — сказал он.

14 января спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил, что команда столкнулась с проблемами, связанными с лимитом на легионеров. На данный момент в заявке московского клуба восемь легионеров. В заявку не включен нападающий Шамар Николсон, которого можно будет дозаявить не раньше 29 января.

Напомним, что при нынешнем лимите в заявке не может быть больше восьми легионеров.

Источник: https://tass.ru/sport/13461607
Андрей Мостовой
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