«Химки» заключили контракт с полузащитником из Хорватии

«Химки» и хорватский «Славен Белупо» согласовали переход полузащитника Неманьи Главчича. Сербский футболист подписал контракт с «Химками» на 2,5 года, сообщает сайт подмосковной команды.

Футбольные клубы «Химки» и хорватский «Славен Белупо» согласовали переход полузащитника Неманьи Главчича. Сербский футболист подписал контракт с «Химками» на 2,5 года ??



Dobrodo?li, Nemanja! ? pic.twitter.com/HcNvUUGIOT — ФК «Химки» (@fc_khimki) January 18, 2022

Главчич дебютировал во взрослом футболе в составе сербского «Партизана», после чего выступал за «Телеоптик» и «Спартак» из Суботицы.

Последним клубом хавбека перед переходом в «Химки» был хорватский «Славен Белупо», в котором футболист играл на протяжении трех сезонов.

В нынешнем сезоне 24-летний хорват провел 20 матчей за «Славен» и отметился 3 результативными передачами.