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Сегодня, 21:04

«Химки» заключили контракт с полузащитником из Хорватии

Иван Шитик
Корреспондент

«Химки» и хорватский «Славен Белупо» согласовали переход полузащитника Неманьи Главчича. Сербский футболист подписал контракт с «Химками» на 2,5 года, сообщает сайт подмосковной команды.

Главчич дебютировал во взрослом футболе в составе сербского «Партизана», после чего выступал за «Телеоптик» и «Спартак» из Суботицы.

Последним клубом хавбека перед переходом в «Химки» был хорватский «Славен Белупо», в котором футболист играл на протяжении трех сезонов.

В нынешнем сезоне 24-летний хорват провел 20 матчей за «Славен» и отметился 3 результативными передачами.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/yanvar/nemanya-glavchich-v-khimkakh-/
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