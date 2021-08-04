«Арсенал» отреагировал на слухи об отставке Парфенова

Руководство тульского «Арсенала» отреагировало на слухи об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.

«Накануне в ряде СМИ появилась информация об отставке главного тренера «Арсенала» Дмитрия Парфенова. Эта информация не соответствует действительности. Команда в штатном режиме готовится к матчу 3-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов», — говорится в заявлении на официальном сайте «Арсенала».

Заявление ПФК «Арсенал»



Накануне в ряде СМИ появилась информация об отставке главного тренера «Арсенала» Дмитрия Парфенова.



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Парфенов возглавил «Арсенал» в ноябре 2020 года. В первых двух турах чемпионата России-2021/22 команда из Тулы проиграла «Локомотиву» (1:3) и «Рубину» (0:3).