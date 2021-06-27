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Агент Дриусси — о возможном переходе в MLS: «На данный момент он остается в «Зените»

16:00
Себастьян Дриусси. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Себастьян Дриусси. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в футбольный клуб «Остин» из MLS. Об этом сообщает продюсер и соведущий подкаста Moontower Soccer Лэндон Котэм у себя в твиттере.

«Это неправда. На данный момент он остается в «Зените», — сказал Берман «СЭ».

25-летний аргентинец улетел в США 13 мая и пропустил последние два тура чемпионата России. Сообщалось, что «Интер Майами» также интересуется Дриусси.

В минувшем сезоне Дриусси провел 22 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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