Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в футбольный клуб «Остин» из MLS. Об этом сообщает продюсер и соведущий подкаста Moontower Soccer Лэндон Котэм у себя в твиттере.

«Это неправда. На данный момент он остается в «Зените», — сказал Берман «СЭ».

25-летний аргентинец улетел в США 13 мая и пропустил последние два тура чемпионата России. Сообщалось, что «Интер Майами» также интересуется Дриусси.

В минувшем сезоне Дриусси провел 22 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.