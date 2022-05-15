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Ветеран ЦСКА: «Возвращать ли Газзаева? А зачем? Его время уже истекло»

Пономарев считает, что Газзаев не вернется в ЦСКА
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением с корреспондентом «СЭ», нужно ли возвращать Валерия Газзаева на пост главного тренера армейской команды после поражения от «Краснодара».

«Возвращать ли Газзаева? Он не пойдет. А зачем? Его уже время истекло. Он уже давно отошел от футбола и сам видит, что не с кем работать, нет материала. Он умный парень, зачем ему лезть в эту дурацкую кухню, где играют идиоты. Сижу и плююсь иногда: что ж ты делаешь. Если бы я был тренером, я бы их бил и оскорблял, поэтому и не пошел в тренеры. Как-то Юрку Семина спрашиваю: «Как ты можешь с такими работать, они ж балбесы?» Он мне «Я с тобой согласен. А что делать?», — сказал Пономарев «СЭ».

Благодаря победе «Краснодар» опередил армейцев в турнирной таблице чемпионата России и поднялся на четвертое место с 49 очками в 29 матчах. ЦСКА опустился на пятую строчку с 47 очками в 29 играх.

Владимир Пономарев
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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