Ветеран ЦСКА: «Возвращать ли Газзаева? А зачем? Его время уже истекло»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением с корреспондентом «СЭ», нужно ли возвращать Валерия Газзаева на пост главного тренера армейской команды после поражения от «Краснодара».

«Возвращать ли Газзаева? Он не пойдет. А зачем? Его уже время истекло. Он уже давно отошел от футбола и сам видит, что не с кем работать, нет материала. Он умный парень, зачем ему лезть в эту дурацкую кухню, где играют идиоты. Сижу и плююсь иногда: что ж ты делаешь. Если бы я был тренером, я бы их бил и оскорблял, поэтому и не пошел в тренеры. Как-то Юрку Семина спрашиваю: «Как ты можешь с такими работать, они ж балбесы?» Он мне «Я с тобой согласен. А что делать?», — сказал Пономарев «СЭ».

Благодаря победе «Краснодар» опередил армейцев в турнирной таблице чемпионата России и поднялся на четвертое место с 49 очками в 29 матчах. ЦСКА опустился на пятую строчку с 47 очками в 29 играх.