Березовский заявил, что сборной Армении пригодился бы игрок «Крыльев» Коваленко

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский заявил, что в национальной команде хотели бы видеть полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко.

«Фамилия у Коваленко не армянская, но я слышал, что у него есть какие-то корни, его дедушка играл за «Арарат». Наши менеджеры, главный тренер обратили на него внимание. Хотелось бы иметь такого игрока в нашей команде. Безусловно, он бы реально пригодился. Команда ведь не формируется по принципу: хороший игрок — взяли. Исполнители подбираются еще и по амплуа. А у нас в этой зоне существуют определенные проблемы. Если в группе атаки, где играют Сперцян, Зелараян, у нас высокая конкуренция — по два-три человека на место, то чистых опорников нет — ни одного. Поэтому Коваленко нам очень пригодился бы», — приводит «Чемпионат» слова Березовского.

19-летний Коваленко выступает за «Крылья» на правах аренды из «Сочи». В текущем сезоне он провел 23 матча в РПЛ за самарский клуб, отметился 1 голом и 2 результативными передачами.