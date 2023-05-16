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Березовский заявил, что сборной Армении пригодился бы игрок «Крыльев» Коваленко

Алина Савинова
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Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский заявил, что в национальной команде хотели бы видеть полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко.

«Фамилия у Коваленко не армянская, но я слышал, что у него есть какие-то корни, его дедушка играл за «Арарат». Наши менеджеры, главный тренер обратили на него внимание. Хотелось бы иметь такого игрока в нашей команде. Безусловно, он бы реально пригодился. Команда ведь не формируется по принципу: хороший игрок — взяли. Исполнители подбираются еще и по амплуа. А у нас в этой зоне существуют определенные проблемы. Если в группе атаки, где играют Сперцян, Зелараян, у нас высокая конкуренция — по два-три человека на место, то чистых опорников нет — ни одного. Поэтому Коваленко нам очень пригодился бы», — приводит «Чемпионат» слова Березовского.

19-летний Коваленко выступает за «Крылья» на правах аренды из «Сочи». В текущем сезоне он провел 23 матча в РПЛ за самарский клуб, отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5104591-trener-sbornoj-armenii-berezovskij-kovalenko-iz-krylev-nam-by-ochen-prigodilsya.html
Роман Березовский
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Торпедо – Динамо
 - : -
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Оренбург – Зенит
 - : -
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Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Ростов
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