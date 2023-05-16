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Сегодня, 13:38

Психолог объяснила поведение Абаскаля на пресс-конференции после матча с «Химками»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Психолог и тренер по развитию и достижению целей Светлана Дьяконова в комментарии для «СЭ» объяснила поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«В таких историях речь идет про границы. Их можно уменьшать и приближать людей к себе, а можно наоборот отодвигать, — сказала Дьякнова «СЭ». — Таким образом, человек показывает, что у него есть границы, и он хочет, чтобы их уважали. Это абсолютно здоровая реакция взрослого человека. Каждый может отстаивать свои границы. Иначе по нашей территории, как по территории какого-то государства, будут все ходить и делать, что заблагорассудиться».

Также Дьяконова отметила, что не стоит реагировать на каждого, кто нас оценивает.

«Важно найти соединение с собой. Если реагировать на каждого, кто нас несправедливо оценит, то любого человека разорвет на части. Есть два типа людей. Те, кто вибрирует на любое телодвижение в сторону человека, тогда от его психики ничего не остается. А есть более здравая позиция. То, к чему мы всегда идем. Когда человек смотрит внутрь себя. Он себя знает, он с собой соединен. Как в мудрой притче: «Все равно, что победа, что поражение». Когда человек знает себя сам, ему внешние выпады безразличны. Понятное дело, такой высоты нужно достичь. Поэтому люди и переживают. Есть две диаметральные позиции, одни на все реагируют, другие не реагируют ни на что, потому что знают себе цену. Большинство людей по середине этой линейки», — добавила Дьяконова.

По итогам 27 туров «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
10
6
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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