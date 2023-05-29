Белоус — о Заике, который перед выходом на замену не смог снять обручальное кольцо: «Предлагаете отрубить ему палец?»

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал курьезную ситуацию с защитником «Сочи» Кириллом Заикой в матче с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре РПЛ.

— Курьез тура — история защитника «Сочи» Заики, которому не удалось выйти на замену в матче с «Зенитом» из-за того, что не смог снять обручальное кольцо. Что вы сказали бы своему футболисту в такой ситуации? Оштрафовали бы?

— Нет, наказывать деньгами я бы точно не стал. Наоборот, игроку нужно посочувствовать. Или вы предлагаете отрубить ему палец?

— Боже упаси.

— Палец-то, как выяснилось, сломан — из-за этого и не снимается кольцо. Если в предыдущих матчах Заика играл с тейпом, то здесь резервный арбитр проявил принципиальность. Попросил убрать тейп, увидел кольцо — в итоге замена не состоялась.

— В ваших командах такие казусы были?

— Хм. Пожалуй, нет. Помню другое. Играл в «Москве» румынский форвард Тудор. Невероятно талантливый, но разгильдяй. Как-то на тренировке имел отличный момент — и вдруг вместо удара головой отшатнулся от мяча. Его спрашивают, что же ты не бил? А Тудор простодушно: «Ребята, я косички туго заплел. Когда мяч на башку принимаю, становится очень больно...», — сказал Белоус.

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