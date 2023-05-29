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Белоус — о Заике, который перед выходом на замену не смог снять обручальное кольцо: «Предлагаете отрубить ему палец?»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал курьезную ситуацию с защитником «Сочи» Кириллом Заикой в матче с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре РПЛ.

— Курьез тура — история защитника «Сочи» Заики, которому не удалось выйти на замену в матче с «Зенитом» из-за того, что не смог снять обручальное кольцо. Что вы сказали бы своему футболисту в такой ситуации? Оштрафовали бы?

— Нет, наказывать деньгами я бы точно не стал. Наоборот, игроку нужно посочувствовать. Или вы предлагаете отрубить ему палец?

— Боже упаси.

— Палец-то, как выяснилось, сломан — из-за этого и не снимается кольцо. Если в предыдущих матчах Заика играл с тейпом, то здесь резервный арбитр проявил принципиальность. Попросил убрать тейп, увидел кольцо — в итоге замена не состоялась.

— В ваших командах такие казусы были?

— Хм. Пожалуй, нет. Помню другое. Играл в «Москве» румынский форвард Тудор. Невероятно талантливый, но разгильдяй. Как-то на тренировке имел отличный момент — и вдруг вместо удара головой отшатнулся от мяча. Его спрашивают, что же ты не бил? А Тудор простодушно: «Ребята, я косички туго заплел. Когда мяч на башку принимаю, становится очень больно...», — сказал Белоус.

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
Кирилл Заика
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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П
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