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«Сочи» сравнил Заику с Сауроном. Футболист не смог выйти на замену из-за кольца

«Сочи» сравнил футболиста, который не вышел на замену из-за кольца, с Сауроном
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сочи» пошутил над ситуацией с защитником команды Кириллом Заикой, который не смог выйти на замену в матче 29-го тура с «Зенитом» (1:1) из-за обручального кольца.

30-летний футболист должен был выйти со скамейки на 79-й минуте, но арбитр не разрешил провести замену из-за кольца на пальце защитника. Заике попытались помочь снять украшение, но этого сделать не удалось. В итоге замена была отменена.

«Шок! Заика — это Саурон! Распространите!» — написала пресс-служба сочинцев.

Футбол
ФК Сочи
Кирилл Заика
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Кр. Советов – Спартак
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