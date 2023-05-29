«Сочи» сравнил Заику с Сауроном. Футболист не смог выйти на замену из-за кольца

«Сочи» сравнил футболиста, который не вышел на замену из-за кольца, с Сауроном

«Сочи» пошутил над ситуацией с защитником команды Кириллом Заикой, который не смог выйти на замену в матче 29-го тура с «Зенитом» (1:1) из-за обручального кольца.

30-летний футболист должен был выйти со скамейки на 79-й минуте, но арбитр не разрешил провести замену из-за кольца на пальце защитника. Заике попытались помочь снять украшение, но этого сделать не удалось. В итоге замена была отменена.

«Шок! Заика — это Саурон! Распространите!» — написала пресс-служба сочинцев.