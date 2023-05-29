«Дзюба — уходящая натура. Он уже еле шевелится». Белоус — о прогрессе «Локо» и осечках ЦСКА со «Спартаком»

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус рецензирует главные события 29-го тура РПЛ.

«Локо» нужен центрфорвард

— Лучший матч тура?

— «Динамо» — «Локомотив». Пусть турнирного значения игра уже не имела, но мы увидели хороший футбол, много забитых мячей. Ну и, конечно, «Ростов» с «Ахматом» выдали яркий спектакль. 2:0, 2:2, победный гол Пряхина в концовке, куча желтых карточек, удаление Тимофеева...

— Герой тура?

— Можно выделить форварда «Ростова» Голенкова, который к 12-й минуте сделал дубль в ворота «Ахмата». А кто-то наверняка отметит полузащитника «Урала» Егорычева, в матче с «Химками» отдавшего три голевые передачи. Но...

— Но?

— Я бы героем тура назвал «Локомотив», который в середине второго тайма перевернул игру с «Динамо» и одержал волевую победу. Этот матч подтвердил, что у команды Галактионова все в порядке и с мастерством, и с характером. Динамовцы же после отставки Йокановича вроде встрепенулись, обыграли «Торпедо», но с более серьезным соперником совладать не смогли.

— Весной «Локо» набрал даже больше очков, чем «Зенит», — 29 против 25!

— Впечатлен работой Галактионова. Но самое интересное для «Локомотива» только начинается. Если летом клуб сделает по одному качественному приобретению в каждую линию, за исключением вратарской, — в следующем сезоне точно будет претендентом на медали. А при благоприятном стечении обстоятельств, возможно, и с «Зенитом» за чемпионский титул поборется.

— Полагаете, «Локомотиву» необходим форвард?

— Сто процентов!

— Зачем? Есть же Дзюба, Изидор, Глушенков.

— Глушенков любит играть в оттяжке, Изидор — фланговый нападающий. А на острие выходит Дзюба. Которому скоро 35. Артем по-прежнему полезен в подыгрыше, может скинуть мяч под удар либо подставить ногу в штрафной и замкнуть прострел. Но в остальном... Да он уже еле шевелится! Уходящая натура.

— Значит, зря «Локомотив» на днях продлил с Артемом контракт?

— Ну, в нынешней ситуации решение оставить Дзюбу напрашивалось. Никто бы не понял, если бы ему после яркого весеннего отрезка не предложили новый контракт. Но схема «1+1» говорит о том, что уже сейчас «Локомотиву» надо брать молодого центрфорварда, быстрого и агрессивного, который постепенно вытеснит Дзюбу из состава. Тот ведь почти не бегает — ходит по полю пешком и за счет габаритов сбрасывает мяч партнерам.

Артем Дзюба празднует гол вместе с партнерами по команде. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не стоит увольнять Абаскаля

— Что больше всего удивило в прошедшем туре?

— Не скажу, что тур подарил оглушительные сенсации. К примеру, домашние поражения «Химок» и «Торпедо» сюрпризом не стали. Обе команды уже вылетели, ничего им не нужно. Все, что происходило на поле в их исполнении, напоминало вялотекущую шизофрению.

— Жестко вы, Юрий Викторович.

— Зато честно. Идем дальше. Ничья «Сочи» с «Зенитом», у которого разъехались все бразильцы, кроме Мантуана? Тоже ничего особенного, результат закономерен. А вот то, что «Спартак» потерял очки в матче с «Пари НН», — действительно неожиданность.

— Есть объяснение?

— Осечка ЦСКА в Краснодаре сделала «Спартак» фаворитом в битве за серебро. Однако он этим шансом не воспользовался, споткнулся на аутсайдере. Моментов-то хватало — и у Промеса, и у Мозеса, и у других ребят. Но мяч не шел в ворота. Что ж, бывает. Впрочем, тут надо похвалить и Юрана. Похоже, он успел передать своим футболистам качества, которыми был силен еще в игровые годы, — злость, бесстрашие, неуступчивость. Нижегородцы здорово обороняются, смело вступают в единоборства, цепляются за каждый мяч. А в матче со «Спартаком» еще и Нигматуллин сыграл великолепно!

— Главный вопрос к Абаскалю по итогам весны?

— Чужая семья — потемки. Так и с футбольным клубом. Трудно составить объективную картину, не зная ситуации изнутри. Осенью Абаскалю накидали вистов, называли выдающимся тренером. Но нынешний «Спартак» уже не так хорош, как в первой половине сезона. Что-то разладилось. И в игре, и в микроклимате. Тогда команда была управляемой, сейчас — нет. По матчу с «Нижним» даже выделить некого. Разве что старательного трудягу Литвинова...

— Печальная картина.

— И все-таки не стоит спартаковским руководителям делать резких движений и уж тем более увольнять Абаскаля. Уверен, команда будет в призерах. А это после прошлогоднего десятого места — огромный шаг вперед.

— «В призерах» — значит, с бронзой?

— Да. О серебре теперь можно забыть. ЦСКА его уже не упустит.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бразильцев в «Зените» все устраивает

— Вы считаете, что в 30-м туре армейцы обыграют «Ростов»?

— Наверняка. Они выше классом, да и в целом смотрятся интереснее ростовчан, которые в этом сезоне прыгнули выше головы. Для них сегодня четвертое место — потолок. Слишком короткая скамейка, нет замены лидерам. Комличенко и Осипенко травмированы, на 90 минут пока не хватает Уткина. Еще и Глебов пропустит матч с ЦСКА из-за перебора желтых карточек. А он не просто капитан команды — ключевая фигура в опорной зоне!

— ЦСКА в Краснодаре разочаровал?

— Да, не лучший матч армейцев, которые к тому же более 30 минут имели численное преимущество. Но и «Краснодару» нужно отдать должное. С приходом Ивича команда явно стала сильнее, надежнее действует в обороне. Там много легионеров, но серб и молодым российским футболистам не боится доверять. Это радует.

— С вами трудно не согласиться.

— Если хваленая динамовская молодежь, которой выдали миллион авансов, весь год пребывает в стагнации, то ребята из «Краснодара» прибавляют на глазах. Особенно Сперцян. Сегодня это топ-футболист! Безумно жаль, что в свое время его не разглядели тренеры нашей сборной и он играет за Армению.

— Глядя на игру Агкацева в последних матчах, можно сказать, что у Сафонова наконец-то появился серьезный конкурент?

— Вполне. И это замечательно! Конкуренция — лучший стимул не расслабляться!

— А как вам «Зенит» без Малкома, Вендела, Клаудиньо и Дугласа Сантоса?

— «Изюма» в игре, конечно же, стало меньше. Но все равно «Зенит» обладает настолько мощным подбором футболистов, что в каких-то матчах может спокойно дать лидерам передышку. Ну а те хорошо поработали — и теперь на пляже курят бамбук. Заслужили!

— Летом Малком и Клаудиньо уедут в Европу?

— Не факт. Знаю, что бразильцев в «Зените» все устраивает. Зарплата шикарная, город чудесный. Плюс отличные отношения с тренерским штабом. Сорвутся лишь в том случае, если будет предложение из топ-клуба.

Клаудиньо и Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Курьез тура

— Курьез тура — история защитника «Сочи» Заики, которому не удалось выйти на замену в матче с «Зенитом» из-за того, что не смог снять обручальное кольцо. Что вы сказали бы своему футболисту в такой ситуации? Оштрафовали бы?

— Нет, наказывать деньгами я бы точно не стал. Наоборот, игроку нужно посочувствовать. Или вы предлагаете отрубить ему палец?

— Боже упаси.

— Палец-то, как выяснилось, сломан — из-за этого и не снимается кольцо. Если в предыдущих матчах Заика играл с тейпом, то здесь резервный арбитр проявил принципиальность. Попросил убрать тейп, увидел кольцо — в итоге замена не состоялась.

— В ваших командах такие казусы были?

— Хм. Пожалуй, нет. Помню другое. Играл в «Москве» румынский форвард Тудор. Невероятно талантливый, но разгильдяй. Как-то на тренировке имел отличный момент — и вдруг вместо удара головой отшатнулся от мяча. Его спрашивают: что же ты не бил? А Тудор простодушно: «Ребята, я косички туго заплел. Когда мяч на башку принимаю, становится очень больно...»

— Как вы думаете, кто попадет в стыки?

— «Факел» и «Крылья», которые в последнем туре встречаются соответственно с «Зенитом» и «Спартаком». Будет сложно зацепить очки. А вот в победе «Нижнего» дома над «Химками» у меня нет никаких сомнений.

— Наверх поднимаются «Рубин» и «Балтика». Если оба клуба сохранят состав, на что смогут рассчитывать в премьер-лиге?

— Я очень рад, что эти команды вышли в РПЛ. Калининград вообще изумительный город с прекрасным стадионом и могучей армией болельщиков. Но сейчас и там, и в Казани должны четко понимать: если в следующем сезоне не хотят повторить судьбу «Торпедо», состав необходимо усиливать. Кардинально! Вы же помните, что говорил в прошлом году Бородюк, главный тренер торпедовцев?

— Что?

— Мол, раз ребята решили задачу и пробились в РПЛ, надо их оставить, дать шанс проявить себя. Ну и чем все закончилось? Команда оказалась не готова к премьер-лиге, а Бородюка уволили после пятого тура. Надеюсь, в «Балтике» и «Рубине» на эти грабли уже не наступят.