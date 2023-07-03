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Белоус надеется, что игроки «Зенита» не последуют примеру Вендела

Алина Савинова
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Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус высказался о возможном уходе полузащитника Вендела из «Зенита».

«Приход и уход футболистов — это обычное дело. Другой вопрос, что за это клуб должен получать хорошие деньги. Если у Вендела есть предложение, то, безусловно, за хорошие деньги его можно отпустить. Тем более, сейчас «Зенит» не играет в еврокубках. Не думаю, что у «Зенита» пойдет повальное расторжение контракта и так далее. Прецедент — да. Не очень приятно, когда футболист не вернулся из отпуска. Будем надеяться, что другие футболисты более дисциплинированные и ответственные», — приводит «Спорт День за Днем» слова Белоуса.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. 3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллионов евро.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/belous-o-vendele-budem-nadeyatsya-chto-drugie-igroki-zenita-ne-posleduyut-ego-primeru
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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Юрий Белоус
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