Белоус надеется, что игроки «Зенита» не последуют примеру Вендела

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус высказался о возможном уходе полузащитника Вендела из «Зенита».

«Приход и уход футболистов — это обычное дело. Другой вопрос, что за это клуб должен получать хорошие деньги. Если у Вендела есть предложение, то, безусловно, за хорошие деньги его можно отпустить. Тем более, сейчас «Зенит» не играет в еврокубках. Не думаю, что у «Зенита» пойдет повальное расторжение контракта и так далее. Прецедент — да. Не очень приятно, когда футболист не вернулся из отпуска. Будем надеяться, что другие футболисты более дисциплинированные и ответственные», — приводит «Спорт День за Днем» слова Белоуса.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. 3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллионов евро.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.