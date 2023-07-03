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Ерохин — о желании Кузяева выступать в Европе: «Он должен исполнить свою мечту»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отреагировал на новость о желании российского хавбека Далера Кузяева перейти в европейский клуб.

«Если у Далера есть желание попробовать себя где-то в Европе, то он должен этой возможностью воспользоваться и исполнить свою мечту», — цитирует Ерохина Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Кузяев, у которого в июне истек контракт с «Зенитом», может продолжить карьеру в «Бешикташе». Однако футболист пока не дал точного ответа турецкой команде. Журналист Фырат Гюнаер сообщил, что российский хавбек перейдет в «Бешикташ», если не получит предложений от клубов топ-5 европейских чемпионатов.

Источник: https://metaratings.ru/news/erokhin-o-zhelanii-kuzyaeva-poigrat-v-evrope-on-dolzhen-ispolnit-svoyu-mechtu-263255/
Александр Ерохин
Далер Кузяев
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