Мелкадзе должен вернуться к тренировкам со «Спартаком» в конце ноября
Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе назвал примерные сроки своего возвращения к тренировкам в общей группе.
«В конце ноября должен приступить к тренировкам в общей группе. Должен, просто никто не может обещать», — приводит ТАСС слова Мелкадзе.
В данный момент 24-летний Мелкадзе восстанавливается от травмы спины. В сезоне-2021/22 форвард принял участие в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1). Футболист вышел на замену в конце матча, провел на поле 8 минут и не отличился результативными действиями.
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