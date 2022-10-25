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Сегодня, 10:21

Нападающий «Спартака» Николсон заявил, что не может себя представить в другой российской команде

Анна Горшкова
Корреспондент
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Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон признался, что не может представить себя в дургой российской команде.

«Я не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА, это исключено. Если посмотреть на мои последние клубы — «Шарлеруа» и «Домжале», то можно заметить, что сначала я играл в одной команде чемпионата страны, затем — в другом клубе другой страны. В РПЛ я буду только в «Спартаке». Еще раз повторю: я не могу себя представить в другой российской команде. Это просто неправильно и невозможно», — приводит сдлва Николсона Metaratings.ru.

25-летний ямайский футболист перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне в составе красно-белых Николсон провел 13 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/nikolson-zayavil-chto-ne-mozhet-sebya-predstavit-v-drugoy-rossiyskoy-komande-krome-spartaka-1393842/
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
1
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 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
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 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
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 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Филипе Силва Малком

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П
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 6
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Зенит

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И К Ж
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