Бегич назвал заслуженной победу «Крыльев Советов» над «Ростовом»
Защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич назвал заслуженной победу самарцев над «Ростовом» (4:2) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.
«Хорошие эмоции, заслуженная победа. Надеюсь, так будет и дальше. Мы знали, как играет «Ростов». Знали, что они будут ждать наших ошибок. Мы пропустили, но играли хорошо, прессинговали, потом сравняли счет. Хорошо начали второй тайм, сразу забили, потом третий и так далее. Я думаю, мы сегодня не могли проиграть», — приводит пресс-служба «Крыльев Советов» слова Бегича.
«Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице чемпионата России с 10 очками в 8 матчах. «Ростов» идет на 13-й строчке с 6 очками.
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