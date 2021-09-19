Новичок «Рубина» Дрейер: «Удивился, когда узнал, что «Мидтьюлланд» хочет меня продать»
Новичок «Рубина» Андерс Дрейер признался, что не ожидал, что «Мидтьюлланд» продаст его в казанский клуб.
«Я знал, что «Рубин» мной интересуется. Когда впервые услышал об этом, сразу связался с Оливером Абильгором. Удивился, когда понял, что «Мидтьюлланд» хочет продать меня. Я не ожидал этого. Я не думал, что они захотят меня отпустить», — цитирует Дрейер TV2.
Футболист перешел в «Рубин» 28 августа за 6 миллионов евро. В дебютном матче за казанцев 23-летний датчанин оформил хет-трик.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport.tv2.dk/fodbold/2021-09-18-overrasket-profil-troede-ikke-at-fcm-ville-saelge-ham
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