«Базель» и клубы РПЛ интересуются форвардом «Ювентуса» Кайю Жорже

«Базель» хочет арендовать нападающего «Ювентуса» Кайю Жорже, сообщает Calciomercato.

По информации источника, швейцарский клуб хочет успеть заключить сделку до 15 февраля, когда закроется трансферное окно в стране. Сообщается, что к 20-летнему бразильцу также проявляют интерес несколько клубов из чемпионата России.

Жорже перешел в «Ювентус» в августе 2021 года из «Сантоса». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.