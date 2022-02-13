Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в интервью «СЭ» рассказал о своей коллекции ретроавтомобилей.

— Твое главное увлечение — ретроавтомобили. Сколько тебе было, когда ты заинтересовался машинами?

— У меня это в крови: мой дедушка был механиком, папа работает до сих пор. Любовь к автомобилям передалась мне по наследству. Плюс мне нравятся ретровещи: часы, мебель, музыка и, конечно, машины. Хочется сохранить ту культуру! Когда осознаю, что сажусь в автомобиль, которому 50 или 70 лет, то получаю истинное наслаждение.

— У тебя большая коллекция?

— Десять завершенных машин и два мотоцикла. Но есть еще автомобили, которые собираются в мастерских — ожидают некоторых деталей.

— Где находится гараж?

— Шесть машин стоят в Италии, четыре в Уругвае. И еще две, как я уже сказал, сейчас на реставрации. Тоже в Италии, они пока не готовы.

— Перевезешь какую-нибудь в Россию?

— Нет-нет. Скорее, куплю здесь старый российский автомобиль и отреставрирую его под ретро.