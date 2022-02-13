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«Возможно, куплю российскую машину — у меня коллекция из 10 ретроавтомобилей». Лаксальт — о хобби

Защитник «Динамо» Лаксальт рассказал о своем хобби
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Диего Лаксальт.
Фото Instagram

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в интервью «СЭ» рассказал о своей коллекции ретроавтомобилей.

— Твое главное увлечение — ретроавтомобили. Сколько тебе было, когда ты заинтересовался машинами?

— У меня это в крови: мой дедушка был механиком, папа работает до сих пор. Любовь к автомобилям передалась мне по наследству. Плюс мне нравятся ретровещи: часы, мебель, музыка и, конечно, машины. Хочется сохранить ту культуру! Когда осознаю, что сажусь в автомобиль, которому 50 или 70 лет, то получаю истинное наслаждение.

— У тебя большая коллекция?

— Десять завершенных машин и два мотоцикла. Но есть еще автомобили, которые собираются в мастерских — ожидают некоторых деталей.

— Где находится гараж?

— Шесть машин стоят в Италии, четыре в Уругвае. И еще две, как я уже сказал, сейчас на реставрации. Тоже в Италии, они пока не готовы.

— Перевезешь какую-нибудь в Россию?

— Нет-нет. Скорее, куплю здесь старый российский автомобиль и отреставрирую его под ретро.

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Источник: sport-express.ru

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Реми Кабелла

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Спартак

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