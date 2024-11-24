Байрамян описал победный матч с ЦСКА словом «блестяще»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Как матч? Блестяще! (Смеется.) Во втором тайме, может, многое не получилось, но соперник был очень сильный. Я рад, что «Ростов» обыграл ЦСКА в такую тяжелую погоду в Москве!» — заявил Байрамян «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ ростовчане набрали 20 очков и расположились на 8-м месте в турнирной таблице. Красно-синие с 27 баллами занимают 6-ю строчку.