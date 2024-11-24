Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:56

Байрамян описал победный матч с ЦСКА словом «блестяще»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Как матч? Блестяще! (Смеется.) Во втором тайме, может, многое не получилось, но соперник был очень сильный. Я рад, что «Ростов» обыграл ЦСКА в такую тяжелую погоду в Москве!» — заявил Байрамян «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ ростовчане набрали 20 очков и расположились на 8-м месте в турнирной таблице. Красно-синие с 27 баллами занимают 6-ю строчку.

Источник: РБ Спорт
Хорен Байрамян
ФК Ростов
Читайте также
Под Саратовом задержан подозреваемый в убийстве мужчины при дорожном конфликте
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Травмированный Овечкин посетил матч НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном»
СМИ сообщили об аресте фигуранта дела о поставках «Калашникову» бракованных деталей
Победу красно-белых над «Локо» назвали незаслуженной. Что происходит в «Спартаке»
Фигуристы Лопарева и Бриссо убрали фразу о русских из программы
Популярное видео
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Глебов рассказал, что немного испугался при посадке в Москве в условиях тайфуна
Масалитин поздравил Угальде с первым покером «Спартака» в 21 веке
«Факел» обратится в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Динамо»
РПЛ, результаты 16-го тура: «Спартак» разгромил «Локомотив» и другие матчи
В «Факеле» довольны отношением тренеров и футболистов к ситуации
В «Факеле» считают, что команда доминировала в матче с «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Масалитин поздравил Угальде с первым покером «Спартака» в 21 веке

Глебов рассказал, что немного испугался при посадке в Москве в условиях тайфуна
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 2 : 1
24.11 16:30
Факел – Динамо
 1 : 1
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости