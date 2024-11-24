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Сегодня, 21:36

Масалитин поздравил Угальде с первым покером «Спартака» в 21 веке

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин отреагировал на 4 забитых мяча форвардом красно-белых Манфреда Угальде.

Костариканец сделал покер в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2). 22-летний игрок стал первым спартаковцем, забившим четыре мяча в одной встрече в 21 веке.

«Стать первым игроком спартаковским, забившим четыре мяча в одном матче в 21 веке — серьезное достижение. Но я, Тихонов и Ширко, как и Угальде, оформляли покер за «Спартак». Поздравляем Манфреда, конечно. Да, в эпизоде с первым годом была ошибка Ландратова, однако в других моментах, и перед третьим голом тоже хороши в ситуации разобрался и исполнил. В общем, молодец!» — заявил экс-нападающий.

Масалитин — единственный нападающий в СССР и России, кто забивал и 3, и 4, и 5 мячей в одном матче.

Источник: РБ Спорт
Валерий Масалитин
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 2 : 1
24.11 16:30
Факел – Динамо
 1 : 1
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 0 : 0
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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