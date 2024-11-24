Масалитин поздравил Угальде с первым покером «Спартака» в 21 веке

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин отреагировал на 4 забитых мяча форвардом красно-белых Манфреда Угальде.

Костариканец сделал покер в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2). 22-летний игрок стал первым спартаковцем, забившим четыре мяча в одной встрече в 21 веке.

«Стать первым игроком спартаковским, забившим четыре мяча в одном матче в 21 веке — серьезное достижение. Но я, Тихонов и Ширко, как и Угальде, оформляли покер за «Спартак». Поздравляем Манфреда, конечно. Да, в эпизоде с первым годом была ошибка Ландратова, однако в других моментах, и перед третьим голом тоже хороши в ситуации разобрался и исполнил. В общем, молодец!» — заявил экс-нападающий.

Масалитин — единственный нападающий в СССР и России, кто забивал и 3, и 4, и 5 мячей в одном матче.