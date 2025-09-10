Батракова признали лучшим игроком РПЛ в июле—августе

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков был признан лучшим игроком РПЛ в июле—августе 2025 года, сообщает пресс-служба лиги.

20-летний хавбек выиграл оба голосования специалистов и набрал 7 голосов из 10.

В сезоне-2025/26 Батраков в 7 матчах чемпионата России забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее полузащитника признали лучшим игроком «Локомотива» в июле—августе.